Altunizade'deki metrobüs durağında izdiham! Adım atmakta zorlanan halk isyan etti!
Güne sisle uyanan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. Metrobüs seferlerinin yetersiz kalması ve kalabalık nedeniyle işlerine geç kalan halk isyan etti.
İstanbul’u etkisi altına alan sisli hava, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle vapur seferleri iptal edildi. Bununla beraber ve sis nedeniyle özel araçlarını çıkarmayan vatandaşlar ise metrobüse akın etti.
Durakta insan trafiği
Özellikle Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar araçlara binmekte zorluk çekti. Duraktaki üst geçitte insanlar adım atamayacak hale geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmeye çalışırken zor anlar yaşandı.
Diğer taraftam şehir genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik yoğunluk haritasında yüzde 63 görüldü. Durakta araçlara binmek için adeta savaş veren vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medyadan paylaştı.