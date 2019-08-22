0553 313 94 23

Altun’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 03:40
Altun’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan kahramanlarımız Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 03:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı
    1. Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4..
    2. Altun’dan şehitler için başsağlığı..
    3. İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı..
    4. Kuşadası Körfezi’nde 60’ı çocuk 109..
    5. Sağanak nedeniyle çöken köprüde mahsur..
    6. Kendisine uyuşturucu sattırmayan..
    7. İzmir'de markete silahlı saldırı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Şehit Güntekin'in cenazesi Erzurum'a..
    10. Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının..
    11. Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
    12. "Devletimiz terör örgütlerine dünyayı..
    13. Sultanbeyli’de iki kişinin öldüğü kaza..
    14. Fındık başağı toplamaya diyerek evden..
    15. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın..
    16. FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını..
    17. Lozan'ı delen Yunanistan'dan skandal..
    18. Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının..
    19. Van Valiliği'nden o görüntülere..
    20. Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin..
    21. Erzurum’da silahlı kavga: 2 ölü, 6..
    22. Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale..
    23. Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale..
    24. Bakan Soylu'dan 'İstanbul seçimi'..
    25. GÜNCELLEME - Çorlu'da geri dönüşüm..
    26. Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2..
    27. Mardin'de 3 terörist etkisiz hale..
    28. Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7..
    29. Arabayı hızla üzerine sürdü, tepki..
    30. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'