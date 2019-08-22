Altun’dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şırnak’taki terör operasyonunda şehit olan kahramanlarımız Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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