Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum"- "Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Altun, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.