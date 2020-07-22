Altun'dan Pınar Gültekin açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanması hakkında yorumda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.