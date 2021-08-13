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Gündem Altun'dan mülteci açıklaması: Türkiye'miz için hayati bir meseledir
Gündem

Altun'dan mülteci açıklaması: Türkiye'miz için hayati bir meseledir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde mültecilere yönelik olarak sınırların korunmadığı iftirasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 03:00:00 -
Altun'dan mülteci açıklaması: Türkiye'miz için hayati bir meseledir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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