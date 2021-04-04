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Gündem Altun'dan 'ışıklarımız açık' mesajı
Gündem

Altun'dan 'ışıklarımız açık' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin yazdığı bildiriye tepki göstererek, "Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 05:29:00 -
Altun'dan 'ışıklarımız açık' mesajı

Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili 103 emekli amiral skandal bir bildiri yayınladı.

Darbe imalı bildiriye tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz." dedi.

 

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Yorumlar

m ali k

bizim köyün öğretmeni bunları söylese hali yamandı,emekli amiraller eskiyi yaşama özlemiyle yanıyor,fırsat verilmemeli..
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