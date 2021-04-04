Altun'dan 'ışıklarımız açık' mesajı

Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili 103 emekli amiral skandal bir bildiri yayınladı.

Darbe imalı bildiriye tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz." dedi.