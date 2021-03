Altun'dan İP Başkanı Meral Akşener'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.

Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP’nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP’nin ipini elinde tutan PKK’nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.

Akşener ne demişti?

Meral Akşener, bu haftaki grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi üzerinden örnek verip, "Aylardır soruyoruz doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ne zaman ses çıkaracaksın diyoruz? arkadaşlarımız Şentop'tan randevu aldılar isminin başında Türkiye yazan TBMM'nin hiç değilse bir mezalim kelimesiyle ortak bir karar almasını talep ettiler. Ağalardan tık yok ama bunun takipçisi olacağız. Rabia'dan slogan üretenler aynı parmakları Çin'e sallamaya korkuyorlar. Erdoğan yıllarca Filistin'le ilgili hepimizin yanında durduğu sözler söyledi. Filistin'deki çocuklarla ilgili sözler söyledin her birimiz yanında durdu. Hayal et kardeşim gözünü kapat hayal et kızının evine eşinin evine sen yoksun oğlun yok damadın yok almış Çinliler götürmüşler kampa gözünden sakındığın o torunlarını almışlar Çinlilik öğretiyorlar. Eşinin bulunduğu eve, kocaları yok oğulları yok o eve Çinli adamlar koyuyorlar. Bu ne Türklüğe sığar ne Müslümanlığa sığar ne insanlığa sığar. Gözünü kapa ve bunu hayal et" ifadelerini kullanmıştı.