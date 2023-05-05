Altun'dan Batı medyasının Erdoğan haberlerine tepki

"14 Mayıs seçimleri öncesinde Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyor, milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınla izliyoruz" diyen yazan Altun, "Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu tarz propagandaları yakından bildiklerini ve 14 Mayıs'ta milletin bunlara gerekli cevabı vereceğini kaydeden Altun, "Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs'ta bozmaya hazırlanıyor. Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vaz geçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek!" ifadelerini kullandı.

PEKİ DERGİLER NELER YAZDI?

Fransız Lexpress hazırladığı kapakta, "Erdoğan ve kaos riski" ifadelerine yer verirken, "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" başlıklarını inceledi. Derginin kapağına ayrıca, "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı yansırken, "Putin ile yaptığı anlaşma" ifadeleri kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri ele alındı.

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Fransız Le Point de hazırladığı kapağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti" başlığının yansıdığı kapakta "Erdoğan diğer Putin" ifadelerine yer verildi.

İngiliz The Economist hazırladığı kapakta "2023’ün en önemli seçimi" başlığını atarken, Türkiye'deki seçimlere yön vermek için "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verdi. The Economist, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun da hızla iyileşeceğini belirtti.