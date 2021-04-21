Altun'dan 'Aylan' bebek tepkisi

128 milyar dolar yalanına Aylan bebeği de alet eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert çıktı.

Altun, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" dedi.

Kaftancıoğlu tepkiler üzerine özür diledi

Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebeğin fotoğrafını kaldırırken şu paylaşımı yaptı:

"128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim"