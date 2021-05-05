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Gündem Altun: Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar
Gündem

Altun: Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sert tepki gösterdi. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 02:13:00 -
Altun: Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar

İletişim Başkanı Altun, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Altun, yaptığı açıklamada "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez" ifadelerini kullandı.

'Milletimizi tehdit ediyorlar'

Altun, "Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her 'sahte mağduriyet' belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor" dedi.

'Tehditlerinize rağmen hizmet etmeye devam edecektir

'Altun, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir. Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir."

 

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