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Altuğ Verdi kimdir nerelidir?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. Peki Altuğ Verdi kimdir? Altuğ Verdi nereli ve kaç yaşında? Altuğ Verdi sağlık durumu nasıl?

11 Aralık 2018 Salı 15:28
Altuğ Verdi kimdir nerelidir?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. Peki Altuğ Verdi kimdir? Altuğ Verdi nereli ve kaç yaşında? Altuğ Verdi sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü'nün de vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Verdgi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır. 

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:28
  1. Şırnak
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Adana
  6. Altuğ Verdi kimdir nerelidir?
  7. Altuğ Verdi sağlık durumu nasıl

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