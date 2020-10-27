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Ekonomi Altınyıldız Classics'e "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülü
Ekonomi

Altınyıldız Classics'e "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:17:58 -
Altınyıldız Classics'e "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülü

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards'ta, erkek giyim kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasında, veriye dayalı sosyal medya ödülleri olan Social Media Awards Turkey 2020'de firmanın altın ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülünün sahibi olan Altınyıldız Classics'in, takım elbiseden, gömlek ve aksesuarlara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla da rahatlığı zirveye taşıdığı, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlar sunduğu kaydedildi.

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