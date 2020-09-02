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Aktüel Altınyıldız Classics'den özel gömlekler
Aktüel

Altınyıldız Classics'den özel gömlekler

Altınyıldız Classics, ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, başarılı erkeğin kusursuz gardırobu için sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:40:19 -
Altınyıldız Classics'den özel gömlekler

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, erkeklerin beğenisine sunuyor.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, gömlekler, görünümüne özen gösteren erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasındaki yerini koruyor. Altınyıldız Classics, ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, başarılı erkeğin kusursuz gardırobu için sunuyor.

Altınyıldız Classics keten gömlekler, incecik kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almaya olanak verirken farklı renk alternatifleri ile şıklığı bir adım öteye taşıyor.

Casual erkek gömlek modelleri arasında yerini alan hakim yaka Altınyıldız Classics gömlekler, günlük yaşamda ya da takım elbise zorunluluğu bulunmayan ortamlarda erkeklerin tercih edebileceği gömlek tipi olarak öne çıkıyor.

Rahat bir stilin anahtarı gofre gömleklerin kırışmayan esnek dokusu, erkeklerin rahatlığını zirveye taşıyor. Renklerin yanı sıra tropical desenlerin hareketlendirdiği Altınyıldız Classics gömlekler ise akşamlarınızın favori parçası olacak.

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