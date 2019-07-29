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Altınyıldız Classics, İstanbul Havalimanı mağazasını açtı

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif:- "İstanbul Havalimanı'nda açtığımız mağaza, attığımız güçlü bir adım. Burada hem mevcut müşterilerimize hizmet verecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları Altınyıldız Classics şıklığıyla tanıştırmanın gururunu yaşayacağız"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
Altınyıldız Classics, İstanbul Havalimanı mağazasını açtı

İSTANBUL (AA)- Altınyıldız Classics, İstanbul Havalimanı'ndaki mağazasını müşterilerinin hizmetine sundu.

Altınyıldız’dan yapılan açıklamaya göre, erkek giyim markası Altınyıldız Classics, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki mağazasını açtı.

Türkiye'nin dünyaya bağlandığı havalimanının dış hatlar giden yolcu terminalinde, yeni mağazasıyla hizmet verecek olan marka, Altınyıldız Classics şıklığını 24 saat kesintisiz olarak müşterileriyle buluşturacak.

208 metrekarelik mağazada, takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin koleksiyonlar en üst segment ürünleri ve en iyi fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunulacak. Havalimanında Altınyıldız Classics'ten alışveriş yapanlar, vergi muafiyeti avantajından da yararlanacak.


- "2020 sonunda yurt dışında 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, markanın yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarıları bir kesişim noktasında buluşturmaktan heyecan duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Altınyıldız Classics olarak 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 25 büyümeyle tamamladık. 2019 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyüme, dijitalleşme, omni-channel ve değişen perakendede dönemin doğrularına uygun müşteri deneyimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2020 sonunda yurt dışında 50 mağazaya, 2022 yılında da 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda açtığımız mağaza da bu doğrultuda attığımız güçlü bir adım. Burada hem mevcut müşterilerimize hizmet verecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları Altınyıldız Classics şıklığıyla tanıştırmanın gururunu yaşayacağız."


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
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