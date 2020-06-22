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Aktüel

Altınyayla’da Şehit babasına, babalar günü ziyareti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde babalar gününde Şehit babaları unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:48:52 -
Altınyayla’da Şehit babasına, babalar günü ziyareti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde babalar gününde Şehit babaları unutulmadı.


Altınyayla ilçe Kaymakamı Halil Dalak, Cumhuriyet Savcısı Sayın Mücahit Çiçek ve beraberindekiler 21 Haziran babalar gününde Şehit babalarını unutmadı. İlçe protokolü, Doğupınar Köyü’nde ikamet eden ve 28 Şubat 1991 tarihinde Şırnak’ta şehit olan Jandarma Er Turan Ergin’ in Babası Hilmi Ergin’ i evinde ziyaret etti. Şehit babasının, babalar gününü kutlayan ilçe protokolü, Ergün’e babalar günü hediyesini takdim ettiler.

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