Altınova Belediyesi’ne memur alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 01.08.2022 ile 03.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında)

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:24/A Altınova/YALOVA adresindeki Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna şahsen veya

iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte

müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir.

• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altınova Belediyesi’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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