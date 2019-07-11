Altınordu’da Kemal sevinci Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da geçen sezon geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle sezonu erken kapatan Kemal Rüzgar’ın kampta gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Takımda büyük bir değişime giden ve kadrosuna Engin Bekdemir’i kattıktan sonra transferde beklemeye geçen Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Almanya’nın Viktoria Köln takımından transfer edilen golcü oyuncu, 9. haftada oynanan Eskişehirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Gurbetçi oyuncunun yapılan kontrollerinde sol diz ön ve arka çapraz bağlarının kopması sonucunda sezonu kapattığı açıklanmıştı. Sezonun geri kalanında hiç forma giyemeyen Kemal’in, yeni sezon öncesinde kampta gösterdiği performans Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun yüzünü güldürdü. Geçen yıl Niğde FK’da kiralık oynayan Fatih Aktay ile birlikte Kemal Rüzgar’dan oluşan bir forvet bölgesi düşünen Eroğlu’nun, yönetimden transfer istemediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 8 maçta Altınordu forması giyen Rüzgar, rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.