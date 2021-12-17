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Spor Altınordu'da hedef belli oldu
Spor

Altınordu'da hedef belli oldu

1. Lig'de yarın deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarının son 2 maçını kayıpsız geçmek istediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:07:00 -
Altınordu'da hedef belli oldu

Eroğlu, yaptığı açıklamada, en son kazandıkları Kocaelispor maçında 3 puandan fazlasını elde ettiklerini belirtti.

Çıkışlarını devam ettirme düşüncesinde olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Her takım her takımı yenebiliyor. Herkes puan kaybediyor. Birinci ile sonuncu arasında maç oynansa da kimse sonucunu tahmin edemiyor. Aşağısı ile yukarısı arasında fazla puan farkı yok. Ligde iki üç maç kazanan tekrar play-off yarışına giriyor. Bizim öncelikli hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak."

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Balıkesirspor-Altınordu maçını, hakem Caner Ak yönetecek.

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