Altınordu’da Ender Traş dönemi bitti! 8 mağlubiyet ayrılığı getirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kasım 2025'ten bu yana takımın başında bulunan ve çıktığı 14 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilen Traş’ın sözleşmesi, kulüp yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Kırmızı-lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adama emekleri için teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı. 2025 yılının kasım ayında takımın başına geçen Traş, görev süresi boyunca ligde 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasım ayından bu yana Altınordumuzda A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Ender Traş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bu sezon Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularımızla başladığımız sezonda kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı Ender Traş'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.