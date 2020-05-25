Altınordu’da çöp konteynerleri değiştiriliyor

Ordu Altınordu Belediyesi şehirde bulunan mevcut yer üstü çöp konteynerlerini el değmeden çöp atılabilen hijyenik estetik ve modern yeni nesil konteynerlerle değiştiriyor.

Altınordu Belediyesi şehir merkezinde bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran eski konteynerleri, yenilenen tasarımı estetiği hijyen kurallarına uygun kullanılışı ile yeni nesil modern ve fonksiyonel konteynerler ile değiştiriyor.

Hijyenin öne çıktığı bu hassas dönemde vatandaşların ortak kullandığı yer üstü çöp konteynerleri için çalışma başlatan Altınordu Belediyesi el ile açılan kapaklı konteynerler yerine, el değmeden pedallı mekanizma ile açılıp kapanabilen 3750 litrelik hacme sahip yeni nesil konteynerler yerleştiriyor. Mor-beyaz renklerle tasarlanan yeni konteynerler şehrin birçok noktasında vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Altınordu’da araç ve yaya trafiğinin olmayışını fırsat bilen Altınordu Belediyesi ekipleri ise konteyner değişimlerini aralıksız sürdürüyor.