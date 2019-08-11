0553 313 94 23

Altınordu yeni Çağlar Söyüncü'yü buldu!

Altınordu'da sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, herkesin beğenisini topladı. Oyuncu için yeni Çağlar Söyüncü yorumları yapılmaya başladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:17
Altınordu yeni Çağlar Söyüncü'yü buldu!

Altınordu'da bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil'i oldukça beğenerek, "Yeni Çağlar Söyüncü'müz yola çıktı" yorumlarını yaptı.

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Türk futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri kazandıran kırmızı-lacivertlilerde bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Tüm müsabakalarda forma şansı bulan genç stoper, sezon öncesi mevkidaşları Yusuf Yalçın ve Mehmet Enes'e "Bu yarışta ben de varım" mesajını verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kısa sürede güvenini kazanan Ravil, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve diri fiziği ile kısa sürede dikkat çekti. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil'i oldukça beğenerek, "Yeni Çağlar Söyüncü'müz yola çıktı" yorumlarını yaptı. Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı'nda forma giydi. Öz kaynaktan gelen Ravil'in 2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:17
  1. Altınordu
  2. Ravil Tagir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD'ye "tutumunu düzelt" çağrısı
    1. İran'dan ABD'ye "tutumunu düzelt"..
    2. Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    3. Uyku problemini şıp diye ortadan..
    4. Altınordu yeni Çağlar Söyüncü'yü buldu!
    5. Bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz..
    6. Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
    7. Kurban Bayramı ile ilgili küstah..
    8. Yardım kuruluşlarının Afrika'daki..
    9. Samanadağ’da çıkan yangın korkuttu
    10. Elektrik tellerine çarpan kuş yangın..
    11. Et ile birlikte bunları asla yemeyin!..
    12. Bursa’da kurban blançosu
    13. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 400 kişi..
    14. Küçük çocuk arkadaşının terliğini..
    15. DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin..
    16. Kontrolden çıkan otomobil alt geçidin..
    17. Diyarbakır’da korkutan yangın, 4 katlı..
    18. Yedek astsubaylık için başvuru nasıl..
    19. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman..
    20. Arjantin'de bayram namazı
    21. ABD'de Kurban Bayramı namazı
    22. Sudan'da fiyatlar artsa da hayvan..
    23. "Fırat'ın doğusunda da YPG, PKK'yı..
    24. Kavurma tarifi Kavurma pişirmenin püf..
    25. Zarif'ten İsrail polisinin Mescid-i..
    26. Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'da..
    27. BM'den Aden bilançosu: 40 sivil öldü
    28. Terim, İtalya'da oynayan Türk..
    29. Baraj gölünde boğuldu
    30. Türkiye'den net açıklama: Ne pahasına..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?