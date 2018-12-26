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Altınordu Kulübü 95 yaşında

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Samim Süloş, "Kulübümüz var olduğu sürece asalet ve onurlu vizyonunu sürdürecek." dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
Altınordu Kulübü 95 yaşında

Kulübün 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Süloş, Altınordu Kulübünün tarihi bir misyona sahip olduğunu kaydetti.

Altınordu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde tanınan bir kulüp olduğunu belirten Süloş, "Son 6 yıldaki marka değeri dünya çapında bir etki oluşturdu. Kulübümüz var olduğu sürece asalet ve onurlu vizyonunu sürdürecek." diye konuştu.

Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge de Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kendilerine aşıladığı vefa duygusuna çok önem verdiklerini belirtti.

Bunu kaybetmeyeceklerine söz veren Orhunbilge, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Altınordusu olarak çıktığımız bu yolda, yurt içi ve dışında taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan bir kulübüz. Yurt dışındaki temaslarımızda insanlar futbolu kenara bırakıp bu kulübün bir felsefesinin olduğuna kanaat getirip çok farklı bakıyorlar. Bizim önümüzde uzun bir yol var. Bu armayı hep şan, şeref ve vefayla temsil edeceğimize söz veriyoruz."

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Altınordu altyapı futbolcuları denize kırmızı renkli karanfiller attı. Törene katılanlar daha sonra Konak Diş Hastanesi önündeki, kulübün kurucu başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın heykeline çelenk bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
  1. Altınordu
  2. kuruluş yıl dönümü
  3. tören

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