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Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi eklenecek

Ordu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyenin kurumsal kimliğinin önüne, “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresinin ekleneceğini açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:11
Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi eklenecek

Ordu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyenin kurumsal kimliğinin önüne, “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresinin ekleneceğini açıkladı.


Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğinin önüne “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresinin ekleneceğini açıkladı. Başkan Tören’in zabıtlara geçmesi amacıyla meclis toplantısında yaptığı konuşma sonrası alınan bu karar, Altınordu Belediye Meclisi tarafından ayakta alkışlandı.



“Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin eklenmesi geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır”


Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğinin önüne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ eklenmesi hususu hakkında konuşan Başkan Tören, hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirdiklerini söyledi. Cumhuriyet’in ortak aklın ifadesi olduğunu aktaran Başkan Tören, “Bizler, dünü bir miras gibi değil, bir emanet, atalardan bir öğüt, bir vasiyet gibi geleceğin kurucu gücü olarak gören bir milletin mensuplarıyız. Devletler ve milletler kökleriyle yaşarlar. Milletlerin gelecek hamlesi tarihlerinin derinliğiyle doğru orantılıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda meydan muharebelerinin yerini artık eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve fen gibi alanlarda kazanılan zaferler aldı. Bizlerde bu alanlardaki başarı ipini göğüslemek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyoruz. Güçlü ülkenin yolu güçlü şehirlerden geçer. Bunun yolu da bellidir, kendi köklerini hiç unutmayan, yaşadığı mekanı köklerinin idrakiyle yeniden yoğuran insanların gayret ve azmidir. Siz yaşadığınız şehrin hem coğrafi hem tarihi habitatını merkeze alarak evrensel olanla buluşturursanız hem şehrinizi hem ülkenizi güçlendirirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ilelebet payidar kalacaktır” dediği Cumhuriyetimizin daha güçlü adımlar atmasının yolu da budur. Biz Cumhuriyetimizin payidar kalacağına ikrar ediyoruz. İkrarımız, güçlü şehirlerden geçiyor. Birlik içinde çarpan yüreklerin yeniden inşa ettiği şehirlerden geçiyor. Geçmişin tartışmalarını değil, geleceğin perspektifini paylaşan idrak ve iradeden geçiyor. Dolayısıyla, bugün birlikte kararını alacağımız Belediyemizin kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresinin eklenmesi ile birlikte geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır. Hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçiriyoruz bugün. Cumhuriyetimiz zaten ortak aklımızın ifadesidir. Millet iradesinin tam tecellisi birlikte yönetim ilkesinin ifadesidir. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun. Bu bizim, geçmişin birikimiyle şekillenmiş güçlü irademizin geleceğe attığı çelikten çapa olsun. Şehrimiz Altınordu ilçemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olsun, uğur kadem getirsin” ifadelerini kullandı.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğinin önüne ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresinin eklenmesi hususunda yaptığı konuşmanın ardından alınan bu karar Altınordu Belediye Meclis üyeleri tarafından alkışlandı.



Nikah ücretlerinde indirim


Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan diğer bir kararla Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen nikah işlemlerinin ücretlerinde indirim yapıldı. Altınordu Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi ile Belediye Nikah Memurluğunda ve özel salonlarda gerçekleştirilen nikah ücretleri 100 TL olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:11
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