Altınordu altyapısını örnek alan proje kapsamında Ağrı'da genç yetenekler keşfediliyor

İbrahim Çeçen Vakfı, paydaş kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) desteğinde keşfettiği yetenekleri futbolcu olarak yetiştirerek Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar biriminin ülke genelinde yaptığı seçmelere göndermek amacıyla IC Elit Futbol Akademi'yi kurdu.

Bu kapsamda il genelinde beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerce futbolda iyi oldukları belirlenen 12-14 yaş grubundan 600 öğrenci, 4 aşamalı eleme sisteminden geçirilip, en yetenekli 24 çocuk akademiye alındı.

Okuldaki eğitimlerine devam çocuklar, hafta sonları ASKF ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki futbol sahaları ile spor salonlarında futbolun temel prensiplerini öğrenip, antrenmanlarda top koşturuyor.

Hayallerindeki ay-yıldızlı formayı giymek için özellikle milli takım alt kategorilerinde yer almak amacıyla sıkı bir çalışma yürüten futbolcular, maç eksikliklerini tamamlamak için Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ağrı Vefa Spor Futbol Kulübüne lisanslanıp, 14 Yaş Alltı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacak.

Proje kapsamında futbolcuların kendilerini geliştirmesi amacıyla, bu çocuklara alt yaş kategorilerindeki milli maçların da statlarda izletilmesi hedefleniyor.

Akademide ter döken çocuklar yarının yıldız sporcuları olacaklar

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, AA muhabirine, bugüne kadar kentte eğitim başta olmak üzere kültür, sanat, spor gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sporla öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmayı istediklerini ve futbolcuların projeden ücretsiz yararlandıklarını belirten Dinçer, "Ağrı çok dezavantajlı bir ilimiz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için spor çok önemli. Sporu ne kadar çok toplumun içine sokarsak, o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. 600 çocuğumuz değerli hocalarımızın elemelerden geçirdikten sonra 24 çocuğumuz projede bizimle olmaya başladı. 9 ay boyunca eğitim alacaklar. Ben onlara yarının yıldız sporcuları diyorum." diye konuştu.

Dinçer, bu futbolculara diksiyon, beden dili ve İngilizce eğitimi de verileceğini anlatarak, antrenmanların haziran ayına kadar aşamalı olarak 5 güne çıkarılacağını ifade etti.

"Doğayı ve insanları seven bireyler yetiştirmek istiyoruz"

Futbolcuların sosyal yönden gelişmesi için tiyatro, sinema ve çeşitli etkinliklere götürüleceğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"İnsanlara karşı barışçı, doğayı seven bireyler yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı, yaş kategorilerine göre milli takımların altyapı seçmelerine hazırlamak istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu seçmelerin ardından Ağrı'dan da milli takıma sporcu gidecek. Değerli antrenörlerimizin yanı sıra, doktor, fizyoterapist, psikolojik danışman ve yabancı dil konusunda da uzmanımızı getirip, tam anlamıyla bir ekip oluşturacağız. Yani Altınordu Futbol Kulübü bizim için örnek teşkil etti. Hedeflerimizden bir diğeri de futbolcularımızın Türkiye'deki profesyonel liglerin alt yapısında oynamasıdır."

Dinçer, futbolcuların okuldaki eğitimlerinden geri kalmaması için rehber öğretmen görevlendirerek derslerini takip edeceklerini aktararak, projeyi çok önemsediklerini sözlerine ekledi.

Akademide eğitim gören çocukların hayali büyük

Futbolculardan Adem Aslan, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğu'nu örnek aldığını, ilerde milli takım ve Fenerbahçe formasını giymek istediğini anlattı.

Eren Çeçen de projeye seçilmek için birçok aşamadan geçtiklerini ve takımda yer aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "600'e yakın kişinin arasından seçildik. Böyle güzel bir takımın içerisindeyim ve bu bana mutluluk veriyor. Ağrı'da maalesef bundan daha güzel proje yoktu. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor, hocalarımız bize destek oluyor. Cristiano Ronaldo'yu örnek alıyorum ve hedefim ondan daha iyi olmak." şeklinde konuştu.

Enes Cengiz ise eğitimin çok profesyonel olduğunu, kendilerine her türlü spor malzemesinin verildiğini belirterek, örnek aldığı milli futbolcu Merih Demiral gibi milli formayı terletmek istediğini aktardı.