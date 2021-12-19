Altınordu, 90+3'te 3 puanı aldı
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor ve Altınordu karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta kazanan 90+3'te bulduğu golle 4-3'lük skorla Altınordu oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Caner Ak düdük çaldı.
Gol düellosuna sahne olan keyifli karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Altonordu oldu.
Ev sahibi Balıkesirspor'un gollerini 47 ve 81. dakikada Anıl Taşdemir ile 55'te Doğa İleri kaydetti.
Konuk Altınordu adına ise rakip fileleri 34, 37, 50 ve 90+4. dakikalarda 4 kez sarsan Ahmet Dereli müsabakaya damga vurdu.
Bu sonucun ardından puanını 19'a çıkaran Altınordu maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.
Spor Toto 1. Lig'in dibine adeta demir atan ev sahibi Balıkesirspor ise 7 puanda kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Cem Özbay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kore (Dk. 71 Bilali), Otoo (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 71 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer (Dk. 78 Recep Aydın), Ahmet Dereli, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Sami Satılmış - Dk. 69 Yusuf Yalçın Arslan), Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feytullah Gürlük), Hüsamettin Yener, Rahmi Salih Kaya
Goller: Dk. 34 (Penaltıdan), 37, 50 ve 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 47 (Penaltıdan) ve 80 Anıl Taşdemir, Dk. 55 Doğa İşeri (Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 89 Metehan Yılmaz (Altınordu)