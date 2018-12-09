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Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor

1. Lig'de Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son 2 maçı 6 puanla kapatıp, ilk 6'nın içindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:39
Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor

Eroğlu, yaptığı açıklamada, sakatlığı bulunan oyuncularına rağmen planlı bir takım oldukları için o futbolcuların yerine mücadele edenlerin görevlerini en iyi şekilde yaptığını belirtti.

Adanaspor maçının ilk yarısında topa sahip olduklarını ancak final pasları öncesinde sıkıntı yaşadıklarını bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya daha iyi başladık, topa daha çok sahip olan bizdik. Kalecimizle başlayan oyun kurgumuz öne kadar taşındı ve üretmeye başladık. Bunun dışında takım savunmasında başarılıydık. Rakibe pozisyon vermedik, duran toplarla gelip pozisyon buldular. Diğer maçlara göre ceza sahasına girişlerimiz daha fazlaydı. İkinci yarıda skoru daha da artırabilirdik. kaçırdığımız toplar olunca 2-0 bitti. Çıkışımız devam ediyor, kazandığımız için mutluyum. Bunu devam ettirmek zorundayız. Son 2 maçı 6 puanla kapatıp, ilk 6'nın içindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz."

 

- 9 maçtır yenilmiyor

 

Ligde son mağlubiyetini 6. haftada İzmir'de konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan Altınordu, daha sonra çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Ligde 24 puanı bulunan Altınordu'dan önce Gençlerbirliği'nin 11, Boluspor'un da 9 maçlık yenilmezlik serileri bulunuyordu.

İzmir temsilcisi ilk yarının son 2 haftasında deplasmanda Boluspor'la karşılaştıktan sonra Giresunspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:39
  1. İzmir
  2. Giresun
  3. Bolu
  4. Adana
  5. Altınordu
  6. Futbol
  7. Hüseyin Eroğlu

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