Altınok ve Öz’den hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le birlikte Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaşar’ı tebrik eden Altınok ve Öz, Çat’ta elde edilen seçim zaferinin, Erzurum açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı tebrik ve kutlama ziyaretleri AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le devam etti.

Makamında ziyaret ettikleri Çat Belediye Başkanı Yaşar’ı kutlayan Altınok ve Öz, “Çat ilçesi bizim için çok önemliydi. Güzel bir iş çıkardınız, gayret ve özveriyle gönül belediyeciliği iklimini Çat’a da getirdiniz. Sizi ve emeği geçen tüm partili kardeşlerimizi kutluyorum” dediler. Çat Belediye Başkanı Yaşar da, Çat’ın adının bundan böyle hizmet belediyeciliği kavramıyla birlikte anılacağını belirterek, “Bize güvendikleri için ben de şahsım adına partili tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Allah işimizi kolay kılsın, hiçbirimizi mahcup etmesin” diye konuştu.