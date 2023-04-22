Altınlarını banka kasasında tutanlar dikkat! Her tahmini tutan Mert Başaran uyardı: Altınlarınızı o iki şehre götürün

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altını olanların bunu nasıl muhafaza edeceğini anlattı.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında konuşan Mert Başaran, vatandaşların banka kasalarını deprem riski düşük şehirlere götürmesi gerektiğini belirtti.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Altın uzun vadede daima dolar bazında önemli getiri sağlar. Depremden sonra insanlar hayatlarını kurtardığında cebindeki para konusu gündeme gelecek. Bu yüzden bir miktar paranız olmalı. Fiziki altın her zaman mantıklıysa bence deprem riski olmayan şehirlerde Kırklareli ve Konya gibi şehirlerdeki kasalara parayı koyabilirler. Depremden sonra çeşitlendirme için böyle bir şey yapmak gerekiyor. Deprem riski olan yerlerde bankaların kasaları yerin altında olduğundan bu durum riskli bir gerçek olarak ortada duruyor. O yüzden kasaya koymak istiyorsanız, deprem riski düşük yerlerdeki bankalara koyun. Ben öyle yapıyorum" dedi.