Altınlar hangi hesaplara yatırılacak? Altın tasarruf sistemi hesaplaması nasıl olacak?
Altın tasarruf sistemi nedir? Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın tasarruf sistemi hayata geçirildi. Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek. Peki yatık altında bulunan altınları sisteme dahil edenler altın tasarruf sisteminden nasıl kazanç elde edecek? Altın tasarruf sistemi karı ne olur? Altın tasarruf sistemi yatırım hesaplaması nasıl yapılacak? İşte yastık altı altın hesaplaması...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı. Yastık altında altını bulunanlar da altın tasarruf sistemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki altın tasarruf sistemi nedir?
Altınlar hangi hesaplara yatırılacak?
Kişiler teslim ettikleri altınları sistemde nasıl değerlendirecek, hangi yatırım araçlarını tercih edebilecek ve getirisi nasıl hesaplanacak? Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek.
Altın tasarruf sistemi hesaplaması nasıl olacak?
Vatandaşın elde edeceği getiriler, sistem dahilinde seçtikleri yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak. Ayrıca Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılma Hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.