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Ekonomi Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...
Ekonomi

Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altında dalgalanmalar sebebi ile vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki altını olanlar ne yapmalı? Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, altınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:01:00 -
Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, altının gramının geçtiğimiz aylarda 435 TL civarında olduğunu anımsattı. Yavaşoğlu, bugünlerde altının yavaş yavaş kendini toplamaya başladığını belirtti.

Bir yandan vatandaşlar da altın fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Yavaşoğlu; aşının bulunması yönündeki haberlerin altına büyük bir etki yaptığını ve düşmesini sağladığını söyledi.

Yavaşoğlu konuyla ilgili olarak; altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirtti. “Yatırımcılar en az 6 ay-1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsın.” diyen Yavaşoğlu, altının daima uzun vadede yatırım olduğunu ve kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmediğini ifade etti. Aynı zamanda Yavaşoğlu, “Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” dedi.

"Altın bugüne dek hiç yerinde durmadı"

Sarraf Yavaşoğlu, altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade etti. Altının her zaman yükseldiği seviyeden düştüğünü, sonrasında da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçtiğini belirten Yavaşoğlu; altının bugüne dek hiç yerinde durmadığını belirtti.

Geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde gram altının 280 TL ile 290 TL civarında olduğunu hatırlatan Yavaşoğlu, bugün ise %80 değer kazandığını vurguladı.

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