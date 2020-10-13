Ankara altın fiyatları | Yatırım yapanlar, ticaretle ilgilenenler internette sık sık döviz kurunu altın fiyatlarını araştırıyor. Altınkaynak, Ankara’da kuyumculuk ve döviz işiyle ilgilenen bir firma. Pek çok kişi internette Altınkaynak altın fiyatları konusunu araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Altınkaynak

Altınkaynak 1983 yılına Ankara'da açılan bir firma. Altınkaynak Ankara'da üç şubesi ve online mağazasıyla hizmet veriyor.

ALTINKAYNAK GÜNCEL ALTIN DÖVİZ RAKAMLARI

Altın ne kadar? | Gram altın ne kadar güncel

Koronaviras salgını sürecinde yatırımcısının yüzünü en çok güldüren araç altın oldu. 13 Ekim Pazartesi günü güncel rakamlara göre gram altının alışı 486,27 TL, satışı ise 486,36 TL.

Güncel altın fiyatları

Vatandaşlar gün içerisinde altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Altının güncel rakamını öğrenmek için arama motorlarından faydalanabilir ya da mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla güncel kurları, altının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

1 Euro ne kadar?

13 Ekim 2020 güncel rakamlarına göre 1 Euro 9,31 TL'ye denk geliyor. Güncel Euro ve dolar rakamlarını öğrenmek istiyorsanız; yeniakit.com.tr internet sitesinin anasayfasından öğrenebilirsiniz.

Döviz çevir

Döviz TL çevirme, hesaplama işlemi yapmak isteyenler bunun pratik bir yolunun olup olmadığını merak ediyor. İnternette pek çok siteden döviz çevirme işlemi yapabilirsiniz. Elbette, tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını önceden araştırmanızda yarar var. Ayrıca arama motorları üzerinden de döviz çevirisi yapabilirsiniz. Play Store ve App Store’da pek çok döviz uygulamasını bulunuyor. Bunlardan birini indirip işlemlerinizi yapabilirsiniz.