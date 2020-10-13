  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altınkaynak
Ekonomi

Altınkaynak

Altın fiyatları son durum | Altın ve döviz kuru sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi internette 'Ankara altın fiyatları' konusunu araştırıyor. Altın ne kadar? | Gram altın ne kadar? | Bugün dolar ne kadar? | 1 Euro kaç lira.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:50:00 -
Altınkaynak

Ankara altın fiyatları | Yatırım yapanlar, ticaretle ilgilenenler internette sık sık döviz kurunu altın fiyatlarını araştırıyor. Altınkaynak, Ankara’da kuyumculuk ve döviz işiyle ilgilenen bir firma. Pek çok kişi internette Altınkaynak altın fiyatları konusunu araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Altınkaynak

Altınkaynak 1983 yılına Ankara'da açılan bir firma. Altınkaynak Ankara'da üç şubesi ve online mağazasıyla hizmet veriyor.

ALTINKAYNAK GÜNCEL ALTIN DÖVİZ RAKAMLARI

Altın ne kadar? | Gram altın ne kadar güncel

Koronaviras salgını sürecinde yatırımcısının yüzünü en çok güldüren araç altın oldu. 13 Ekim Pazartesi günü güncel rakamlara göre gram altının alışı 486,27 TL, satışı ise 486,36 TL.

Güncel altın fiyatları

Vatandaşlar gün içerisinde altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Altının güncel rakamını öğrenmek için arama motorlarından faydalanabilir ya da mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla güncel kurları, altının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

1 Euro ne kadar?

13 Ekim 2020 güncel rakamlarına göre 1 Euro 9,31 TL'ye denk geliyor. Güncel Euro ve dolar rakamlarını öğrenmek istiyorsanız; yeniakit.com.tr internet sitesinin anasayfasından öğrenebilirsiniz.

Döviz çevir

Döviz TL çevirme, hesaplama işlemi yapmak isteyenler bunun pratik bir yolunun olup olmadığını merak ediyor. İnternette pek çok siteden döviz çevirme işlemi yapabilirsiniz. Elbette, tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını önceden araştırmanızda yarar var. Ayrıca arama motorları üzerinden de döviz çevirisi yapabilirsiniz. Play Store ve App Store’da pek çok döviz uygulamasını bulunuyor. Bunlardan birini indirip işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay