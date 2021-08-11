Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 477 bin lirayı, en yüksek ise 484 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 481 bin 810 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 168 milyon 239 bin 74,45 lira, işlem miktarı ise 2.438,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 943 bin 459,50 lira oldu.