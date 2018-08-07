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Altının kilogramı, günü yüzde 2 artışla tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 206 bin 300 liradan işlem gördü.

07 Ağustos 2018 Salı 19:08
Altının kilogramı, günü yüzde 2 artışla tamamladı

Altın piyasasında en düşük 204 bin, en yüksek ise 206 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 yükselişle 206 bin 300 liradan tamamladı. 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 261 milyon 160 bin 77,94 lira, işlem miktarı ise 1.302 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 264 milyon 405 bin 215,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:08
  1. İstanbul
  2. altın kilogramı

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