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Ekonomi Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:51:36 -
Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 486 bin 200 lira, en yüksek 489 bin 601,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 486 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 296 bin 363,30 lira, işlem miktarı ise 3.004,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 447 milyon 860 bin 205,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 487.800,001.911,50
En Düşük 486.200,001.870,00
En Yüksek489.601,501.870,45
Kapanış486.200,001.870,00
Ağırlıklı Ortalama 488.275.681.870,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.430.296.363,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.004,54
Toplam İşlem Adedi41


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