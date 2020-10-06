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Ekonomi Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:53:52 -
Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 252 milyon 665 bin 75,35 lira, işlem miktarı ise 4.825,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 257 milyon 419 bin 584,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 464.000,001.850,00
En Düşük 464.000,001.865,00
En Yüksek478.425,001.917,35
Kapanış478.000,001.916,50
Ağırlıklı Ortalama 466.470,801.897,39
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.252.665.075,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.825,02
Toplam İşlem Adedi67


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