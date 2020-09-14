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Ekonomi Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:42:23 -
Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 468 bin lira, en yüksek 470 bin 280 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 245 milyon 889 bin 935,04 lira, işlem miktarı ise 4.906,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 273 milyon 453 bin 998,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.800,001.946,50
En Düşük 468.000,001.910,00
En Yüksek470.280,001.947,60
Kapanış468.000,001.947,50
Ağırlıklı Ortalama 468.989,631.944,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.245.889.935,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4,906,70
Toplam İşlem Adedi64


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