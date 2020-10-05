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Ekonomi Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:52:00 -
Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 780 bin 682,34 lira, işlem miktarı ise 3.820,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 793 milyon 955 bin 660,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 473.100,001.909,25
En Düşük 464.000,001.840,00
En Yüksek474.390,001.907,00
Kapanış464.000,001.850,00
Ağırlıklı Ortalama 472.488,171.868,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.757.780.682,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.820,71
Toplam İşlem Adedi72


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