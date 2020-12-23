  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:48:46 -
Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 600 lirayı, en yüksek ise 461 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 azalışla 457 bin 600,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 440 milyon 838 bin 555,12 lira, işlem miktarı ise 5.353,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 444 milyon 999 bin 195,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 459.750,001.872,60
En Düşük 456.600,001.848,00
En Yüksek461.400,001.877,10
Kapanış457.600,501.860,65
Ağırlıklı Ortalama 459.259,821.868,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.440.838.555,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.353,13
Toplam İşlem Adedi55
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay