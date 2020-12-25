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Ekonomi Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:29:35 -
Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 500 lirayı, en yüksek ise 462 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 456 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 594 milyon 216 bin 108,87 lira, işlem miktarı ise 1.301,90 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 619 milyon 517 bin 152,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 456.000,001.860,00
En Düşük 453.500,00
En Yüksek462.200,00
Kapanış456.900,00
Ağırlıklı Ortalama 456.690,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)594.216.108,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.301,90
Toplam İşlem Adedi48
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