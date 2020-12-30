  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:50:49 -
Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 441 bin 750 lirayı, en yüksek ise 447 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 575 bin 989,86 lira, işlem miktarı ise 3.358,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 521 milyon 97 bin 410,90 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 445.500,001.879,50
En Düşük 441.750,001.862,00
En Yüksek447.500,001.879,00
Kapanış444.500,001.878,00
Ağırlıklı Ortalama 444.121,621.877,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.495.575.989,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.358,03
Toplam İşlem Adedi77
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Gündem

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağının iki ay daha uzatıldığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay