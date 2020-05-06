  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:38:52 -
Altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 387 bin 600 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 391 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 38 bin 508,90 lira, işlem miktarı ise 811,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 924 bin 617,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 386.300,001.697,70
En Düşük 387.600,001.699,00
En Yüksek392.000,001.709,00
Kapanış391.300,001.702,50
Ağırlıklı Ortalama 390.705,061.704,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)313.038.508,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)811,93
Toplam İşlem Adedi52

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı