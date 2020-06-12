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Ekonomi

Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:50:01 -
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 378.700,001.730,00
En Düşük 380.200,001.730,40
En Yüksek381.500,001.736,60
Kapanış381.500,001.736,15
Ağırlıklı Ortalama 380.865,421.733,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)271.368.407,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)729,24
Toplam İşlem Adedi24


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