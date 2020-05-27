  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:51:27 -
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.500,001.735,00
En Düşük 371.850,001.700,00
En Yüksek381.000,001.712,00
Kapanış372.100,001.707,00
Ağırlıklı Ortalama 373.031,751.707,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)606.993.531,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.645,86
Toplam İşlem Adedi59

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı