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Altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi

21 Haziran 2019 Cuma 16:48
Altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 258 bin lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 261 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 334 milyon 757 bin 538,02 lira, işlem miktarı ise 1.307,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 337 milyon 178 bin 628,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış256.500,001.383,00
En Düşük 258.000,001.382,60
En Yüksek261.000,001.400,00
Kapanış261.000,001.394,25
Ağırlıklı Ortalama 259.541,761.389,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)334.757.538,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.307,02
Toplam İşlem Adedi38

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:48
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