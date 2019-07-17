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Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 256 bin 200 lira, en yüksek 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 257 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 66 bin 573,01 lira, işlem miktarı ise 1.841,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 475 milyon 908 bin 441,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış259.500,001.412,90
En Düşük 256.200,001.401,00
En Yüksek260.000,001.406,00
Kapanış257.200,001.406,00
Ağırlıklı Ortalama 257.668,691.403,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)473.066.573,01
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.841,52
Toplam İşlem Adedi36

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
  1. Altının Kilogramı

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