İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin 650 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 230 bin 500 lira, en yüksek 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 233 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 905 bin 88,34 lira, işlem miktarı ise 1.177,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 272 milyon 387 bin 348,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ile Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: