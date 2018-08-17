Altının kilogramı 228 bin liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,56 yükselişle 228 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 358 milyon 267 bin 556,23 lira, işlem miktarı ise 1.635 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 358 milyon 267 bin 556,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz, Rona Döviz ve Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: