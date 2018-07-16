Altının kilogramı 193 bin 950 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 193 bin , en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 193 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 669 bin 479,83 lira, işlem miktarı ise 631 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 942 bin 104,11 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: