Altının kilogramı 193 bin 950 liraya çıktı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya çıktı.16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:58
Altın piyasasında, en düşük 193 bin , en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 193 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 669 bin 479,83 lira, işlem miktarı ise 631 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 942 bin 104,11 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|193.000,00
|1.235,00
|En Düşük
|193.000,00
|1.243,50
|En Yüksek
|193.950,00
|1.246,20
|Kapanış
|193.950,00
|1.244,00
|Ağırlıklı Ortalama
|193.328,85
|1.245,17
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|121.669.479,83
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|630,56
|Toplam İşlem Adedi
|20
YORUM YAZ