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Altının kilogramı 192 bin 900 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 192 bin 900 liraya yükseldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
Altının kilogramı 192 bin 900 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 191 bin 500, en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 192 bin 900 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 49 bin 702,49 lira, işlem miktarı ise 653 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 987 bin 16,58 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış191.500,001.250,10
En Düşük191.500,001.231,00
En Yüksek194.000,001.247,00
Kapanış192.900,001.245,25
Ağırlıklı Ortalama193.111,111.243,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)124.049.702,49 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)653,27 
Toplam İşlem Adedi22
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
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