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Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:51:00 -
Altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 643 bin lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 696 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 812 milyon 104 bin 314,98 lira, işlem miktarı ise 1.094,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 880 milyon 829 bin 722,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Cıtak Yetkili Müessese, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

                              STANDART TL/KG       DOLAR/ONS

Önceki Kapanış         1.698.000,00              1.920,50

En Düşük                   1.643.000,00              1.900,00

En Yüksek                 1.697.000,00               1.966,50

Kapanış                     1.696.000,00               1.910,00

Ağırlıklı Ortalama       1.662.804,12               1.923,66

Toplam İşlem Hacmi (TL)  1.812.104.314,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)  1.094,32

Toplam İşlem Adedi            51

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